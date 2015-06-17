Элеваторы в оккупированном Крыму пустуют из-за отсутствия денег

Об этом на заседании комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам заявил генеральный директор ГУП «Крымский элеватор» Валерий Коваленко, передают «Новости Крыма».

По его словам, на оформление разрешительных документов необходимо 17 млн руб. При этом на национализированных элеваторах в настоящее время работают только административное звено и охранные службы.

«Несмотря на это, элеваторы приведены сейчас в готовность для принятия зерна. Тоже без государственного финансирования и какой-то помощи извне. Для того чтобы мы сейчас только запустили элеваторы и получили разрешительные документы на все три элеватора, нужно 17 миллионов рублей», - отметил Коваленко.

Он также добавил, что в республиканском бюджете изначально предполагали заложить 210 млн руб на финансирование ГУП «Крымский элеватор», однако средств предприятию так и не выделили.

«Мы неоднократно обращались в минсельхоз по возможности дополнительного финансирования нашего предприятия. Делали многочисленные расчеты. Сумма, которая была предусмотрена в бюджете Крыма – 210 миллионов рублей. Этой суммы в бюджете нет. На сегодняшний день на ГУП «Крымский элеватор» в бюджете предусмотрено ноль рублей», – подчеркнул Коваленко.

Читайте такжеРоссия из-за нехватки средств урезала финансирование ЖКХ оккупированного Крыма

По его информации, предприятие предварительно заключило договоры на уборку зерновых с 13 тыс га. «Мы фиксировали цену предоставления своей услуги 1 600 рублей за гектар. Заключены предварительные договора на 13 тысяч гектаров – это порядка 45 комбайнов. Есть еще комбайны, которые можно было бы за этот короткий период восстановить (порядка 10 штук), но нет механизаторов», – отметил Коваленко.

Сегодня стало известно, что национализированные в прошлом году украинские комбайны, закрепленные за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский элеватор», подверглись разграблению.

Читайте такжеБезлюдные пляжи Крыма: видео с самых популярных курортов

Как сообщал УНИАН, Россия весной прошлого года, оккупировав украинский Крым, устроила на полуострове незаконный псевдореферендум и под предлогом объявленных «результатов» заявила об аннексии этой части Украины, создав там свою оккупационную администрацию «Республику Крым» и аналогичный орган в Севастополе.