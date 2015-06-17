Посевная кампания в Украине завершена на 100% - глава Минагропрода

Посевная кампания в Украине завершена на 100% и объем засеянных площадей соответствует предварительным планам, сказал в ходе заседания правительства министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Мы посеяли 100% от прогноза. И по всем основным культурам есть выполнение прогноза. Зерновые посеяны на площади 14,8 млн га» - сказал министр.

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При этом он подчеркнул, что Украина остается ключевым игроком на продовольственном рынке. «Мы сегодня кормим 140 млн человек на планете. И при этом Украина - единственная страна, которая может нарастить потенциал в аграрной отрасли», - подчеркнул министр.

По данным Минагропрода, весенняя посевная кампания в Украине прошла на площади 26,5 млн га, что соответствует уровню прошлого года.