Украина побила собственный рекорд по экспорту зерновых

Украина экспортировала в 2014-2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 - июнь 2015) 33,4 млн тонн зерновых, что является рекордным показателем за последние годы, сказал в ходе заседания правительства министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Мы в текущем маркетинговом году достигли рекордных показателей экспорта. На сегодня экспортировано 33,4 млн тонн зерновых. Это, в сравнении даже с прошлым рекордным по экспорту годом – 32,3 млн тонн, уже серьезное перевыполнение», - сказал министр.

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При этом он подчеркнул, что объем переходных остатков на 3,5 млн тонн превышает показатели прошлого года. «У нас достаточно хлеба и достаточно зерновых, чтобы держать продовольственную безопасность даже в условиях кризисных явлений», - отметил Павленко.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2014 году составил рекордные 63,8 млн тонн, в том числе пшеницы - 24,1 млн тонн, ячменя – 9,04 млн тонн, кукурузы - 28,45 млн тонн. При этом ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировало экспорт зерна по итогам текущего МГ в пределах 33 млн тонн.

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Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июне повысило прогноз производства пшеницы в Украине и ее экспорта в следующем маркетинговом году (МГ: июль 2015-июнь 2016) на 1 млн тонн по сравнению с майским прогнозом – до 23 млн тонн и 11,5 млн тонн соответственно.

В то же время, согласно сообщению на сайте ведомства, оценка урожая фуражного зерна в Украине незначительно снижена по сравнению с маем – на 0,2 млн тонн, до 33,125 млн тонн. При этом прогноз экспорта фуража сохранен на прежнем уровне в 18,18 млн тонн.

В частности, урожай кукурузы в Украине по прогнозам USDA составит 26 млн тонн, а экспорт данной культуры – 16 млн тонн.

Минсельхоз США также напоминает, что в завершающемся 2014/2015 маркетинговом году Украина экспортирует 11,5 млн тонн пшеницы при урожае 24,75 млн тонн, а также 20,885 млн тонн фуражного зерна при урожае 39,345 млн тонн (в том числе кукурузы – 18 млн тонн при урожае 28,45 млн тонн).