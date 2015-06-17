В "Укрспирте" проходит обыск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что обыск проводится в соответствии с постановлением суда от 2 июня 2015 года о предоставлении разрешения на проведение обыска нежилых помещений, расположенных по адресу г. Киев, ул. Бориса Гринченко.

«Суд постановил, что целью проведения обыска являются выявление и фиксация сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, розыск орудия уголовного преступления и имущества, которое было добыто в результате его совершения путем изъятия предметов и документов, а именно журнала ввоза товарно-материальных ценностей за период 2014 года; журнала учета сырья за период 2014 года; справок о движении сырья при производстве спирта за период 2014 года и других по определенным контрагентам ГП «Укрспирт», - говорится в сообщении.

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Обыск проводится на предмет проверки документов и электронных носителей, которые содержат информацию о фактическом товарообороте ГП «Укрспирт» за период 2014 года.

В «Укрспирте» отмечают, что по этому поводу следственные органы уже проводили обыск в ноябре 2014 года. Нынешний обыск является попыткой найти дополнительные доказательства для дел, которые были возбуждены в отношении должностных лиц ГП за период деятельности в 2014 году.

«Поскольку сегодня руководство ГП «Укрспирт» открыто для законных проверок и обысков правоохранительных органов Украины, мы готовы содействовать и предоставлять всю информацию, которую нам удалось восстановить за время нашей работы. Поэтому сейчас обыск проходит правомочно и максимально открыто. Я надеюсь, что результаты проверки будут освещены в кратчайшие сроки, а виновные во всех уголовных производствах - наказаны по закону», - отметил исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Роман Иванюк.

Кроме того, Иванюк утверждает, что руководство ГП совместно с Государственной фискальной службой Украины проводят ряд мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом спирта. И данные проверки только способствуют этой работе.

В предприятии отмечают, что обыск проходит во всех помещениях главного управления ГП «Укрспирт».