МВФ настаивает на отмене налоговых льгот для украинских аграриев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе комитетских слушаний заявил представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

«У нас есть текущий проект меморандума, который является основой для второго транша. Это те обязательства, которые взяло на себя правительство. Одно из этих обязательств касается системы НДС в сельском хозяйстве», - сказал Ваше.

«Это обязательство предусматривает, что к сентябрю в парламент будет подан проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает перевод сектора сельского хозяйства на общий режим налогообложения с 1 января 2016 года», - добавил он.

По его словам, данное требование не является новым, оно было предусмотрено в предыдущих вариантах меморандума, которые служили основанием для утверждения кредитной программы МВФ. При этом представитель фонда подчеркнул, что различные налоговые льготы для аграриев обходятся бюджету в 30 млрд грн.

«Дополнительные льготы, предусмотренные сектору, достигают 30 млрд грн, половина которых связана с НДС», - сказал Ваше, добавив, что наибольшую выгоду от этих льгот получают крупнейшие производители.

Он также пояснил, что внедрять такие меры нужно в связи со сложной ситуацией в украинской экономике и необходимостью наполнять государственный бюджет. Представитель МВФ привел цифры, согласно которым сельское хозяйство, составляя 10% украинского ВВП, генерирует всего 1% налоговых поступлений.

В то же время Ваше заверил, что отмена налоговых льгот для аграриев не приведет к потере их конкурентоспособности на мировом рынке.

«Есть страны, в которых сельское хозяйство не субсидируется вообще или субсидируется незначительно. Например, Чили, Новая Зеландия, есть достаточно стран, где субсидии меньшие», - сказал Ваше.

В свою очередь, заместитель министра финансов Украины Елена Макеева, также присутствовавшая на комитетских слушаньях, тоже настаивала на необходимости выполнять обязательства по сотрудничеству с МВФ в плане отмены льгот для аграриев. Вместе с отменой льготного налогообложения министерство считает необходимым внедрить адресные целевые дотации для сельхозпроизводителей.

«Мы соглашаемся, что необходимо обеспечивать адресную целевую поддержку сельскохозяйственных производителей. С целью предоставления такой поддержки целесообразно закрепить на законодательном уровне систему целевых дотаций», - сказала Макеева.

Читайте такжеПорошенко и Яценюк вечером встретятся с лидерами фракций - будут говорить о законах по программе МВФ

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. В частности, в подписанном с МВФ меморандуме украинские власти взяли на себя обязательство перевести аграриев на общую систему взимания НДС с 2016 года.