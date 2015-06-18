Ученые предложили выращивать в Крыму гигантских креветок

Ростовские и крымские ученые предлагают организовать в Крыму производство по выращиванию гигантской пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii, используя при этом уникальные геотермальные воды полуострова, сообщил РИА Новости председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

По его информации, ученые Института морских биологических исследований имени Ковалевского (Севастополь) и Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону) провели исследование биологического разнообразия прибрежных зон Крыма, а также возможностей применения геотермальных вод полуострова.

"Было установлено, что природные источники термальной воды, имеющие определенную температуру и напоры, можно использовать для успешного выращивания гигантской креветки, известной также как малайзийская", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сегодня этот вид массово культивируется в странах Юго-Восточной Азии.

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По информации института имени Ковалевского, гигантская креветка в искусственных условиях легко размножается и отличается высоким темпом роста. При оптимальных условиях культивирования — теплой и чистой воде — за год она достигает 150 граммов и длину до 30 сантиметров.

"При этом использование геотермальных вод значительно ускоряет темпы ее роста — за 45 суток ее длина увеличивается в 3,4 раза, до 8 сантиметров. Кроме того, процент выживаемости возрастает с 69% до 86%", — говорится в итоговом отчете, касающемся исследования. Таким образом, товарная продукция креветки может быть получена в более короткие сроки и в большем объеме.

"Учитывая, что на Крымском полуострове имеется целый ряд природных месторождений геотермальных вод, их использование может быть полезным для проекта импортозамещения этой товарной аквакультуры. Во многих странах мира аналогичные проекты приносят в бюджеты многомиллиардные доходы", — заключил Матишов.