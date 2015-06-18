Роспотребнадзор поручил не допускать американский порошковый алкоголь на российский рынок

Роспотребнадзор признал порошкообразный алкоголь потенциально опасным для здоровья и поручил не допустить его появления на российском рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Lenta.ru.

«Порошкообразный алкоголь может воздействовать на слизистые оболочки носовой и ротовой полости. В результате содержащийся этиловый спирт всасывается слизистыми оболочками и поступает в кровь, что может приводить к сильному алкогольному опьянению, ожогу слизистых и интоксикации», — считают в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что один из главных рисков — возможность изменения потребителем дозировки порошка при смешивании с водой или его неправильное употребление. Так, в ведомстве опасаются, что россияне будут употреблять порошковый алкоголь в сухом виде или вдыхать.

В Роспотребнадзоре добавили, что в техрегламенте Таможенного союза нет упоминаний и требований к порошковому алкоголю.

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8 июня глава комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак направилв адрес спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко письмо с просьбой запретить или ограничить продажу порошкового алкоголя в России.

Ранее, 4 июня, о необходимости запретить в России продажу порошкового алкоголя заявил замглавы Росалкогольрегулирования Владислав Спирин.

В начале июня «Известия» писали, что американская компания Lipsmark LLC, производящая порошковый алкоголь Palcohol, собирается прийти на российский рынок в 2016-м. В США старт продаж порошкового алкоголя намечен на лето этого года. В данный момент компания предлагает сухую версию водки, рома и коктейлей «Космополитен», «Маргарита», а также Lemon Drop.