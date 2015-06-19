Оккупанты Крыма решили ограничить поставки курятины с материковой Украины

Россельхознадзор заявляет, что с 1 июля вводит ограничение на ввоз куриного мяса с материковой Украины в аннексированный Крым. В ведомстве объясняют это намерением не допустить реэкспортной продукции из Америки, Канады и стран Европы, передают «Крым.Реалии».

Как сказано в сообщении Россельхознадзора, крымским представителям продовольственного бизнеса уже сообщили о том, что «ввоз мяса с материковой Украины будет осуществляться исключительно с аттестованных предприятий».

В ведомстве сообщили, что есть опасения заноса в Крым гриппа птиц, но при этом заверили, что «нововведение не скажется на объемах поставок указанных товаров в Крым».

Реакции украинских производителей, поставщиков, а также представителей продуктового бизнеса в Крыму на такие ограничения пока неизвестна.

Это не первая попытка российского ведомства ограничить поставки продуктов в аннексированный Россией Крым. В сообщениях Россельхознадзора нередко фигурирует информация о неудовлетворительном качестве продуктов с материковой Украины, которые ведомство не пускает на полуостров. Подтверждения этим данным из других источников нет.

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Ранее сообщалось, что из-за ужесточения условий перемещения товаров через административную границу с материковой частью Украины многим крымским бизнесменам пришлось временно закрыться, обдумывая дальнейшие варианты работы. Ездить за товаром на российские оптовые рынки решились далеко не все.

Недавно народные депутаты Украины от коалиции внесли в парламент законопроект о запрете на ввоз любых видов товаров на территорию Крыма. В этом же документе содержится норма, в соответствии с которой пересечь админграницу с полуостровом можно будет только по специальному разрешению.

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После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.