В России пригрозили включить рыбные консервы в санкционный список

Рыбные консервы и шпроты могут попасть в санкционный список в случае продления продуктового эмбарго РФ. Об этом ТАСС сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В санкционный список можно было бы включить и рыбные консервы", - сказал он, пояснив, что такая модель защитных мер была бы целесообразна в случае продления продовольственного эмбарго.

"Шпроты могут попасть в санкционный список, если такая модель будет принята", - уточнил Шестаков.

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Глава ведомства подчеркнул, что Россия уже достаточно самообеспечена консервной продукцией. К тому же нет проблем и с импортом "экзотических" консервов.

"У нас нет никаких проблем с импортом консервов даже экзотических. Их могут перекрыть те страны, которые не находятся в санкционном списке - африканские страны. Российские рыбаки также привозят добытую у дальних берегов продукцию в Калининград, где она перерабатывается в консервы", - пояснил Шестаков.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что правительство РФ отказалось от идеи возобновления промышленного забоя дальневосточных тюленей. Таким образом ряд чиновников планировали насытить рынок отечественными товарами в условиях продовольственного эмбарго.