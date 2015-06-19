В России пригрозили включить рыбные консервы в санкционный список
Глава Росрыболовства подчеркнул, что Россия уже достаточно самообеспечена консервной продукцией.
Рыбные консервы и шпроты могут попасть в санкционный список в случае продления продуктового эмбарго РФ. Об этом ТАСС сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума.
"В санкционный список можно было бы включить и рыбные консервы", - сказал он, пояснив, что такая модель защитных мер была бы целесообразна в случае продления продовольственного эмбарго.
"Шпроты могут попасть в санкционный список, если такая модель будет принята", - уточнил Шестаков.
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Глава ведомства подчеркнул, что Россия уже достаточно самообеспечена консервной продукцией. К тому же нет проблем и с импортом "экзотических" консервов.
"У нас нет никаких проблем с импортом консервов даже экзотических. Их могут перекрыть те страны, которые не находятся в санкционном списке - африканские страны. Российские рыбаки также привозят добытую у дальних берегов продукцию в Калининград, где она перерабатывается в консервы", - пояснил Шестаков.
Ранее в Росрыболовстве заявили, что правительство РФ отказалось от идеи возобновления промышленного забоя дальневосточных тюленей. Таким образом ряд чиновников планировали насытить рынок отечественными товарами в условиях продовольственного эмбарго.