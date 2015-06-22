Обыски в "Укрспирте" подтвердили злоупотребления предыдущего руководства – ГФС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

Он напомнил, что в отношении Лабутина в 2014 году было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следствием доказывается неуплата «Укрспиртом» налогов на 200 млн грн и хищение госсредств на сумму более 35 млн грн.

«В рамках осуществления процессуальных действий по этому уголовному производству нами были проведены обыски как в главном офисе «Укрспирта», так и на предприятиях. Целью данных обысков было подтверждение данных следствия, получение доказательной базы касательно противоправных действий предыдущего руководства «Укрспирта… Процессуальными действиями было доказано и получены беспрекословные доказательства нарушений в «Укрспирте», - сказал Билан.

По его словам, в частности, были получены документы, свидетельствующие о переводе в 2014 году средств на фиктивные предприятия.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции и. о. главы «Укрспирта» Роман Иванюк уточнил, что речь идет о предоплатах за зерно, которое так и не было поставлено госпредприятию.

Билан отметил, что процессуальные действия в рамках уголовного производства по нарушениям в «Укрспирте» проходят при поддержке действующего руководства госпредприятия.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе правоохранительные органы провели обыск и изъятие документов в административных помещениях государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт». Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в 2014 году по факту злоупотреблений своим положением бывшего директора концерна Михаила Лабутина.

Ранее Государственная фискальная служба заявила о том, что подозревает экс-главу «Укрспирта» Михаила Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 28,2 млн грн. В январе Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил Лабутина в международный розыск.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».