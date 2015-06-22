Украина стала третьим по величине поставщиком курятины в Евросоюз

Об этом в понедельник в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщил представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

"По данным наших партнеров в Генеральном Директорате Европейской Комиссии «Аграрная политика и развитие сельской местности», за первые четыре месяца текущего года Украина стала третьим по значимости импортером курятины в ЕС. Импорт отечественного мяса домашней птицы уступает лишь Бразилии и Таиланду, которые являются традиционно главными поставщикам курятины в Евросоюз", - сказал он.

Украинский дипломат пояснил, что такой "знаковый скачок стал возможным за счет двух факторов: открытие доступа для украинской домашней птицы на рынки ЕС – и "это заслуга исключительно отечественных птицеводов", а также за счет автономных торговых преференций, которые фактически означают одностороннее применение Евросоюзом условий соглашения о свободной торговле с Украиной.

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Елисеев также сообщил, что потенциальные импортеры "чрезвычайно заинтересованы" в украинской курятине. По его словам, в рамках квотирования импорта данной продукции в текущем году Еврокомиссия третий квартал подряд устанавливает так называемые коэффициенты распределения – процентное значение превышения спроса над доступным объемом квоты на соответствующий квартал. "Последний такой коэффициент, установленный для третьего квартала этого года, кстати, в эту субботу, двадцатого июня, имеет значение около 2,96 процента. Иначе говоря, если европейский импортер отправил запрос на получение права для беспошлинного ввоза в ЕС 100 тонн курятины в рамках украинских автономных торговых преференций, то он получит лицензию для импорта только трех тонн", - пояснил представитель Украины в ЕС.

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При этом Елисеев отметил, что наибольший спрос на украинскую курятину наблюдается в Нидерландах и Германии. "Только за четыре месяца текущего года в эти страны было ввезено, соответственно, 2,95 и 2,55 тысяч тонн такой продукции", - сообщил он.

Посол подчеркнул, что курятина стала первым продуктом животного происхождения, который вышел на европейские рынки. "С первого же года поставок украинская курятина показала свою конъюнктурную способность конкурировать с продукцией других стран-импортеров. Мы понимаем, что рост объемов поставок в ЕС мяса домашней птицы будет сдерживаться тарифной квотой, предусмотренной Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, а потому не скрываем, что увеличение объемов квоты на курятину будет входить в основной пул предложений украинской стороны относительно трансформации "тарифного пакета" в ходе реализации Соглашения о зоне свободной торговли, которая начнется с 2016 года", - заявил Елисеев.

В этой связи он отметил, что пример птицеводов "должен служить ориентиром для других животноводческих отраслей отечественного агробизнеса – молочников, производителей свинины и говядины".