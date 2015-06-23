В России предлагают ввести эмбарго на поставки цветов и шоколада из ЕС

Об этом он заявил «Газете.Ru».

По словам Алексеенко, в настоящее время раздаются предложения по ограничению поставок цветочной продукции из стран Евросоюза.

«Многие другие страны готовы нам поставлять цветы, да и своя отрасль в случае эмбарго начинает потихоньку восстанавливаться. Также давно звучат призывы к тому, чтобы поставки из Латинской Америки шли напрямую, а не через те же Нидерланды», — рассказывает чиновник.

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Помимо этого российские производители, по его словам, предлагают запретить ввоз и европейского шоколада. «На полках российских магазинов размещаются элитные сорта шоколада из Евросоюза, например из Бельгии, Франции, Германии. И это именно тот сегмент рынка, который наши производители хотели бы занять. Ведь у нас есть возможности производить шоколад элитных сортов», — утверждает Алексеенко.

Впрочем, единственным органом, решающим вопрос расширения санкций, остается правительство, подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев попросил вице-премьера РФ, главу аппарата правительства РФ Сергея Приходько подготовить предложения о введении ответных ограничительных мер в связи с продлением санкций со стороны ЕС.