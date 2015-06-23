Украина благодаря ВТО откроет "молочке" доступ на рынок Казахстана

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на коллегии Министерства экономического развития и торговли.

«Мы в рамках многосторонней рабочей группы все же подписали этот протокол. Если Казахстан изменит торговую политику в отношении Украины - Украина имеет право соответствующим образом изменить свою торговую политику в отношении Казахстана», - сказал он.

По словам Яценюка, подписание подобных протоколов является правом каждой страны-члена ВТО при принятии новых участников в эту организацию, которым Украина ранее не пользовалась.

«Два предыдущих правительства сдали экономические интересы Украины перед Российской Федерацией. Украина не вступила в двухсторонние переговоры с Россией, мы дали «зеленый свет» на вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, не подписав двухсторонний протокол о доступе украинских товаров и украинских услуг на российский рынок», - отметил он.

Также премьер-министр подчеркнул, что подписание протокола даст возможность расширить рынок сбыта для украинской молочной продукции.

«Подписание протокола означает доступ украинской «молочки» на рынок Казахстана», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Канада намерены в ближайшие три месяца завершить переговоры о создании Зоны свободной торговли между двумя странами.

С 1 января 2016 года должна заработать всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Также, согласно программе работы украинского правительства, утвержденной в декабре 2014 года, Украина рассчитывает заключить соглашения о зонах свободной торговли с Турцией, Канадой, Израилем, странами Африки и рядом Балканских стран.