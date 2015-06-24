Украина может вдвое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции — Минагрополитики

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко, передает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что Украина уже достигла рекордной отметки в экспорте, который составил почти 34 млн тонн зерновых. Страна является мировым лидером по экспорту подсолнечника и подсолнечного масла, третьим поставщиком зерновых, входит в первую десятку экспортеров мяса курятины. «Украина укрепляет позиции на мировом аграрном рынке. Мы уже кормим около 140 млн людей на планете. А вообще Украина может обеспечить продовольствием более 400 млн потребителей. Для этого нам нужны инвестиции, модернизация логистических мощностей и расширение рынков сбыта», — сказал Алексей Павленко.

Он подчеркнул, что украинские аграрии достигли существенных результатов в диверсификации экспорта в азиатском, европейском и африканском направлениях. «Уже сейчас в страны Таможенного союза мы экспортируем меньше, чем на африканский континент. Еще один приоритет — Азия и Ближний Восток. Экспорт в эти страны достиг 6,6 млрд долларов США», — добавил министр.

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Со своей стороны торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила, что продолжаются переговоры относительно зоны свободной торговли с Турцией, Израилем, Канадой. «С Канадой в частности мы продвинулись дальше, чем с другими. Стороны приложат все усилия, чтобы завершить переговоры до конца лета», — подчеркнула Наталья Микольская.

По ее словам, украинская сторона прорабатывает возможность обжалования некоторых российских ограничений в ВТО, Украина и ЕС готовят консультации на политическом и экспертном уровнях.