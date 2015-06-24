Корпорация Roshen Порошенко вышла на польский рынок

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, заявила о выходе на рынок Польши и планирует войти в пятерку крупнейших игроков рынка в течение пяти лет.

Об этом сообщает польское издание Puls Biznesu со ссылкой на главу компании Roshen Europe в Польше Артура Мартынюка.

«На протяжении пяти лет хотим стать одним из наибольших игроков на польском рынке. Внимательно смотрим, как здесь работают Wawel, Wedel, Colian и Mieszko», – заявил Мартынюк.

Издание также сообщает, что Roshen уже открыла офис в Варшаве и набирает команду для построения системы продаж.

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Справка УНИАН. Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).