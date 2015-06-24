В Минсельхозе РФ задумались о запрете импорта шоколада, рыбных консервов и цветов из ЕС

Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу.

«Мы действительно рассматриваем и другие предложения по санкционному списку продуктов, товаров. Роспотребнадзор при нашей поддержке вносит предложения на рассмотрение о том, чтобы запретить ввоз на территорию нашей страны кондитерских изделий… это рыбные консервы, в том числе не плохо развивается рыбная промышленность», - сказал Ткачев.

По его словам, кондитерская промышленность в РФ очень мощная и «уже стала с колен» и ее продукция известна за пределами России.

«Я думаю, что можем рассмотреть вопрос и по цветам, это тоже целая индустрия», - отметил Ткачев.

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При этом он заявил, что продление санкций «это как бальзам на душу» и абсолютно позитивно действует на экономику РФ.

По его словам, открытие новых ниш дает возможности для предприимчивых людей в РФ, которые могут заместить импортную промышленность и сделать Россию «аграрной державой как это было до революции».

Как сообщал УНИАН, ранее Ткачев заявлял, что Россия не будет расширять список запрещенных продуктов из стран Запада, которые ввели антироссийские санкции.

22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить постановление о сохранении эмбарго на продукцию ЕС после продления санкций Евросоюза.

22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.

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Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.