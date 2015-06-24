Казахстан пустил на свой рынок мясо-молочные продукты 8 украинских предприятий

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на замминистра – торгового представителя Украины Наталью Микольскую.

Согласно сообщению, в списке допущенных на рынок Казахстана компании «Житомирский маслозавод», «Клуб Сыра» (Каневский филиал), «Литинский молочный завод», «Купянский молочно-консервный комбинат», «Зевс ЛТД», "Свиженька", «Черкасская продовольственная компания» и «Техмолпром».

Также сообщается, что уже достигнуты договоренности о расширении этого списка еще на семь компаний, среди которых «Молочный дом», «Лакталис – Николаев», «Ичнянский молочно-консервный комбинат», «Звенигородский сыродельный комбинат», «Жашковский маслозавод», «Барский птицекомбинат» и «Агромарс».

Помимо этого, Микольская также отметила, что в рамках завершения согласования вступления Казахстана в ВТО 19 июня между двумя странами был заключен двусторонний протокол. По словам замминистра, это даст Украине право на защиту своих интересов в случае изменения связанных ставок ввозных пошлин другой стороной уже после вступления в ВТО.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года Роспотребнадзор полностью запретил поставки молочных продуктов из Украины на российский рынок, который был основным для большинства украинских экспортеров этих товаров. Вслед за Россией ограничения на ввоз украинской «молочки» принял и Казахстан. В связи с этим производители сыров вынуждены были переориентироваться на производство сливочного масла и сухого молока.

Экспорт сыра из Украины в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 3 раза - до 19,4 тыс. тонн, несгущенного молока и сливок на 8,9% - до 6,9 тыс. тонн. При этом экспорт сливочного масла в прошлом году вырос в 3 раза, до 11,2 тыс. тонн, а сгущенного молока и сливок – на 35,4%, до 49,9 тыс. тонн.