В Украине началась уборка урожая

Аграрии южных областей Украины приступили к уборке ранних зерновых культур, сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) Алексей Павленко на своей странице в социальной сети Facebook.

«В Украине началась жатва. Первые 20 тысяч гектаров на юге обмолочено. В целом аграрии подошли к жатве с высокой готовностью», - написал Павленко.

Он также отметил, что благоприятные погодные условия, а также первые обкосы обещают хороший урожай в текущем году.

Как сообщалось, по информации Минагропрода, зерновой клин в Украине в 2015 году составляет 14,8 млн га, из которого 7,9 млн га – озимые, 6,9 млн га – яровые культуры.

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Справка УНИАН. По данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за 23 года независимости. Объем экспорта зерновых в 2014/2015 маркетинговом году уже достиг 33,9 млн тонн.