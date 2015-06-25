Виноделы Крыма вновь просят ввести эмбарго на импорт европейских вин
Крымские виноделы вновь предложат российскому руководству ввести эмбарго для вин из стран Европы.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на председателя крымского Бюро винограда и вина Янину Павленко.
"Собираемся обсудить на ближайшем заседании Бюро винограда и вина вопрос повторного обращения к руководству страны о введении запрета на ввоз европейского вина. Заседание будет на следующей неделе", - сообщила она.
Павленко напомнила, что в прошлом году крымские виноделы уже обращались с подобной просьбой к президенту России Владимиру Путину.
Идею эмбарго для европейских вин готов поддержать директор Инкерманского завода марочных вин Алексей Липко, хоть и не видит в них угрозы для крымских виноделов.
"По соотношению цена-качество европейские вина для нас вообще не конкуренты", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Россия в одностороннем порядке ввела специальные повышенные пошлины на вина и сельхозпродукцию из Молдовы.