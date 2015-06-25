Виноделы Крыма вновь просят ввести эмбарго на импорт европейских вин

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на председателя крымского Бюро винограда и вина Янину Павленко.

"Собираемся обсудить на ближайшем заседании Бюро винограда и вина вопрос повторного обращения к руководству страны о введении запрета на ввоз европейского вина. Заседание будет на следующей неделе", - сообщила она.

Павленко напомнила, что в прошлом году крымские виноделы уже обращались с подобной просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Идею эмбарго для европейских вин готов поддержать директор Инкерманского завода марочных вин Алексей Липко, хоть и не видит в них угрозы для крымских виноделов.

"По соотношению цена-качество европейские вина для нас вообще не конкуренты", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия в одностороннем порядке ввела специальные повышенные пошлины на вина и сельхозпродукцию из Молдовы.