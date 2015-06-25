Тернопольский облсовет выступил против отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель

Как передает УНИАН, об этом говорится в обращении к президенту Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Украины Арсения Яценюка, принятом сегодня на сессии областного совета. За него проголосовали 74 из 76 зарегистрированных депутатов.

В обращении депутаты отметили, что сельскохозяйственные земли - это не просто источник инвестиций, а единственный стратегический ресурс нации, который не подлежит воспроизведению и от которого зависит продовольственная безопасность и геоэкономическая роль Украины в мире.

Они также выразили убеждение, что снятие с 2016 года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения не пойдет на пользу крестьянам и фермерам, малым и средним предприятиям, которые вследствие резкой девальвации гривны и последующего роста цен потеряли сбережения и не имеют свободных средств для того, чтобы принять участие в приватизации земли.

Читайте такжеЭксперт считает высокой вероятность продления ВР моратория на продажу сельхозземель«Снятие моратория невыгодно государству и владельцам сельскохозяйственных паев, ведь, опять же, вследствие обесценивания национальной валюты стоимость земли существенно упала, а следовательно, поступления от ее продажи будут меньшими, чем ожидалось. Кроме того, базы данных Государственного земельного кадастра до сих пор не сформированы, поэтому экономическая оценка большинства земель не установлена, что открывает широкие возможности для спекуляций и коррупции. Единственными группами, заинтересованными в форсировании приватизации земли, являются аграрные олигархи и крупные транснациональные агрокомпании, которые, пользуясь глубоким экономическим кризисом и обнищанием украинцев, надеются скупить украинские земли по дешевке», – убеждены депутаты.

Они также высказали предостережение, что узаконивание торговли землей сельскохозяйственного назначения может превратить Украину в сырьевую колонию, в которой украинцы окажутся в статусе наемников, а государство утратит влияние на внутренний продовольственный рынок.

Следовательно, депутаты призвали руководство государства внести изменения в действующее законодательство Украины относительно запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения, а также прекратить обслуживать интересы агроолигархов, прикрываясь необходимостью привлечением новых инвестиций.

«Правительство должно наконец научиться привлекать иностранные инвестиции в украинскую экономику без продажи стратегических национальных ресурсов и предприятий путем создания благоприятных регуляторных условий для бизнеса», – подчеркнули депутаты.