Россия утвердила новый список продовольственного эмбарго на западные товары

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Продлён на один год запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского Союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия», - говорится в сообщении.

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Также утверждена новая редакция перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Россию. В частности, из перечня исключены мальки форели (Oncorhynchus mykiss), молодь (спат) устриц и мидий. Это позволит увеличить объёмы производства востребованных на российском рынке объектов аквакультуры, а также организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать действующие, уверены в правительстве РФ.

Кроме того, в перечень включены пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 1,5% или более молочного жира.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня на заседании правительства заявил, что список продуктов, запрещенных к поставкам в РФ из стран Запада остался прежним.

«Вчера президент подписал президент о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ. Я только что утвердил актом правительства перечень товаров, в отношении которых еще на один год продлен запрет на импорт в нашу страну – до 5 августа следующего года», - сказал Медведев.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял о инициативах включения в список эмбарго кондитерских изделий, рыбных консервов и цветов.