Российский рынок не осилит запрет на ввоз европейского вина - Минсельхоз РФ

Россия пока не готова к запрету на ввоз европейского вина или кондитерских изделий, так как это негативно сказалось бы на отечественных потребителях, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, передает РИА "Новости".

"Мы исходим, прежде всего, из интересов потребителей, потому что если мы, условно, "закроем" вино, допустим, те же кондитерские изделия или что-то другое (из этого ряда), это может очень плохо отразиться, прежде всего, на балансе продовольствия в нашей стране", — сказал министр.

Читайте такжеРоссии придется еще долго работать при жестких бюджетных ограничениях - МедведевПо его словам, "мы еще не производим столько вина, чтобы полностью удовлетворить запросы отечественного потребителя". Глава Минсельхоза уверен, что к данному вопросу нужно относиться осторожно. "Я считаю, что если замещать, то эволюционным путем эти виды продукции, где мы еще не доминируем" — сказал он.

"Эти вопросы обсуждаются, но сегодня - не время, надо продумать все тщательно и, конечно, все проанализировать и просчитать", — заключил глава ведомства.

26 июня Россия продлила на год продовольственного эмбарго в отношении тех стран, которые ввели санкции против РФ.