Боевики собрались отобрать у Ахметова и Новинского сельхозпредприятия в Донецкой области

Об этом заявил лидер боевиков Александр Захарченко, сообщает Остров.

"Новоазовск, все предприятия, которые входят в Харвест, а это большие предприятия по разведению крупного рогатого скота и молочные фермы, они должны быть взяты под «государственный» контроль. Обеспечение мясом и молоком – это первоочередная задача «государства", - заявил Захарченко во время "прямой линии".

В 2011 году крупнейший холдинг Украины СКМ и его партнер по горно-металлургическому бизнесу "Смарт-Холдинг" создали на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им.Ильича (ММК им.Ильича, Донецкая обл.) сельскохозяйственный холдинг Группа HarvEast с земельным банком свыше 200 тыс. га.

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100% акций ЗАО "СКМ" принадлежат Ринату Ахметову.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является Вадим Новинский.