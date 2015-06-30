Депутаты разрешили увеличивать размер арендной платы за землю
13:56, 30 июня 2015Агро
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Рада установила, что размер арендной платы за земельные участки может превышать 12% нормативной денежной оценки
«За» данное решение проголосовало 247 народных депутатов / zn.ua
Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о предельном размере арендной платы» (регистрационный номер 2640).
Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовало 247 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Законопроектом предлагается внести изменения в пункта 288.5 статьи 288 Налогового кодекса Украины и установить, что размер арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности может быть больше 12 процентов нормативной денежной оценки, в случае определения арендатора на конкурентных началах.
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