Депутаты разрешили увеличивать размер арендной платы за землю

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о предельном размере арендной платы» (регистрационный номер 2640).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовало 247 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом предлагается внести изменения в пункта 288.5 статьи 288 Налогового кодекса Украины и установить, что размер арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности может быть больше 12 процентов нормативной денежной оценки, в случае определения арендатора на конкурентных началах.