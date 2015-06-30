СМИ: Агроолигархи лоббируют сохранение многомиллиардных льгот для своего бизнеса

Представители крупного агробизнеса через подконтрольных им народных депутатов лоббируют продление специального режима налогообложения для сельхозсектора и выступают категорически против принятия правительственного законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты», зарегистрированного в парламенте 21 июня.

Об этом говорится в статье «Нужна ли льгота: аграрные олигархи лоббируют продление спецрежима налогообложения для своего бизнеса».

В частности, данным законопроектом предлагается с 1 января 2016 года перевести крупных сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения, что является одним из требований МВФ, и заставить их перечислять НДС в государственный бюджет.

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Таким образом, упомянутый законопроект стал объектом критики со стороны депутатов, близких к аграрным олигархам, в частности – к собственнику «Мироновского хлебопродукта» (ТМ "Наша Ряба") Юрию Косюку, предприятие которого на данный момент имеет возможность аккумулировать миллиардные суммы НДС.

Так, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» 30 июня на повышенных тонах пытался доказать коллегам, что принятие законопроекта приведет к падению поступлений в госбюджет, уменьшению площадей обрабатываемых земель и массовой безработице среди крестьян.

При этом Бакуменко, по данным СМИ, является председателем совета директоров спонсируемой Косюком ассоциации «Союз птицеводов Украины» и генеральным директором ассоциации «Союз кормопроизводителей Украины».

В свою очередь другой народный депутат - глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Комитета по вопросам аграрной политики Леонид Козаченко заявил, что правительственный законопроект может «отбросить аграрную отрасль лет на 15 назад».

По мнению авторов статьи, в продлении спецрежима налогообложения также заинтересованы другие игроки аграрного рынка - крупнейший производитель зерна, глава и владелец аграрных холдингов Ukrlandfarming и Avandgardco Олег Бахматюк; владелец агрохолдинга «Кернел Групп» Андрей Веревский, совладелец компании «Астарта-Киев» Виктор Иванчик, гендиректор «Нибулона» Алексей Вадатурский.