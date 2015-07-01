Пиво в Украине стало алкогольным напитком

В Украине пиво с содержанием этилового спирта от 0,5% приравнено с 1 июля 2015 года к алкогольным напиткам.

Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятом Верховной Радой в 2014 году.

Кроме того, согласно документу, слабоалкогольными напитками, виноградными винами, вермутами и другими (например, сидр, перри) будут считаться алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 0,5%, а не 1,2%, как это предусматривала предыдущая редакция Налогового кодекса.

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Как сообщал УНИАН, производство пива в Украине (за вычетом оккупированного Крыма) в январе-марте 2015 года сократилось на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 34,1 млн дал.

Производство пива в 2014 году сократилось по сравнению с 2013 годом на 10,8% - до 241 млн дал.