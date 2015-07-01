С помощью льгот аграрные олигархи выкачивают деньги из бюджета - экономист

"Я очень критично отношусь к так называемой особой системе оплаты НДС, которая существует в аграрном секторе. Это дыра, через которую зарабатывают крупные олигархические объединения. У них есть возможность для того, чтобы через этот механизм фактически выкачивать деньги из государства", - заявил эксперт.

По его мнению, перевод всего сельскохозяйственного сектора на общий режим налогообложения уменьшит возможности для уклонения от уплаты НДС.

"Я сторонник перехода к общей системе налогообложения НДС, но с некоторыми замечаниями. Во-первых, нужно увеличивать объем выручки для упрощенной системы налогообложения с 20 млн грн хотя бы до 100 млн грн - на сегодня это $5 млн. что не так много для малого бизнеса. В Европе малым бизнесом считается оборот в $50-60 млн. Это бы значительно упростило учет. Второе замечание касается уплаты НДС. Вопрос в том, что недостаток НДС в том, что там огромное количество исключений, которые усложняют выплату. Поэтому я сторонник минимизации каких-либо исключений. Это значительно упростит оплату этого налога и уменьшит простор для манипуляций и попыток избежать уплаты НДС", - подчеркнул Борис Кушнирук.

Эксперт также отметил важность корректного обслуживания НДС со стороны государства.

"Если налоговики не будут "крышевать" это, то уклониться от уплаты НДС будет очень тяжело. Но важно, чтобы возмещение НДС было максимально прозрачным и в полном объеме... Таким образом, если мы хотим переводить аграриев на общую систему налогообложения, то мы должны привести в порядок функционирование НДС, или мы получим еще одну проблемную зону", - резюмировал он.

Напомним, в Верховную Раду подан законопроект №2527, который предусматривает приведение всех участников аграрного сектора к общей системе налогообложения. Выполнение этой нормы является одним из ключевых пунктов соглашения между Украиной и МВФ.

По мнению авторов статьи "Между МВФ, дефолтом и аграрным лобби", опубликованной на "Экономической правде", если Украина не отменит льготы для сельхозпроизводителей, страну постигнет судьба Греции.

Ранее представитель МВФ в Украине Жером Ваше заявил, что льготы для аграрного сектора обходятся бюджету в 30 млрд грн. Основными получателями льгот по НДС являются крупные агрохолдинги.