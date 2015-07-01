Потеряв российский рынок, Украина втрое увеличила поставки соли в ЕС

Государственное предприятие «Артемсоль» в январе-июне 2015 года сохранило объем добычи соли на уровне аналогичного периода 2014 года – 900 тыс. тонн, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, за отчетный период госпредприятие увеличило объем экспорта соли в страны Европейского Союза в три раза. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки в Польшу увеличились на 85%, в Сербию – на 22%, в страны Балтии – на 17%.

«Кроме того, реализованы контракты на поставку соли для промышленной переработки на крупные химические заводы Венгрии. Это позволило увеличить экспорт соляной продукции в эту страну в 29 раз по сравнению с прошлым годом. Сейчас ведутся переговоры на поставку еще 120 тыс. тонн соленого минерала для потребителей Венгрии», - говорится в сообщении.

Также в ближайшее время «Артемсоль» планирует увеличить поставки в Болгарию, Словению, Черногорию, Чехию, Словакию.

Вместе с тем из-за потери крупнейших потребительских рынков пищевой соли (РФ, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, Крым) в первом полугодии предприятие не реализовало более 100 тыс. тонн пищевой соли, что составляет менее 4% от общего объема реализации.

Как сообщал УНИАН, за 4 месяца 2015 года «Артемсоль» увеличил экспорт своей продукции в страны Европейского Союза до 46 тыс. тонн, или на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, предприятие увеличило поставки соли для промышленной переработки в Венгрию (на 68%), Польшу (на 51%) и Латвию (на 19%). Кроме того, возросли поставки в Грузию (на 28%) и Молдову (на 39%). По данным пресс-службы компании, в 2015 году более 60% производства соли ушло на экспорт.

В то же время с января 2015 года компания «Артемсоль» полностью прекратила экспорт в Российскую Федерацию, поставки в которую в 2014 году составили 1,26 млн тонн, или 55% общего объема производства, в связи с запретом Роспотребнадзора на ввоз продукции предприятия на территорию РФ.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Артемсоль» - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность «Артемсоли» составляет 7 млн тонн в год. Численность сотрудников - более 3 тыс. человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны мира.