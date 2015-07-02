Россия в оккупированном ею Крыму хочет усилить контроль за украинскими продуктами

Россельхознадзор намерен усилить надзор за ввозимой с территории материковой Украины в оккупированный Россией Крым продукцией растительного и животного происхождения.

Об этом сообщают Новости Крыма.

На совещании в ведомстве было решено в кратчайшие сроки разработать и утвердить механизм взаимодействия служб по "контролю за безопасностью" продукции растительного и животного происхождения, ввозимой с территории материковой Украины.

Такой же механизм планируют использовать, чтобы полностью исключить возможность транзита запрещенных к ввозу в РФ товаров через Крым.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

16 марта при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный референдум о самоопределении. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% из числа тех, кто принял участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым - и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти, а в декабре 2014 года президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.

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19 июня ЕС продлил санкций против Крыма до 23 июня 2016 года.

Санкции касаются импорта продукции, производимой в Крыму или Севастополе, инвестиций, туристических услуг, в частности, европейские круизные корабли не могут заходить в порты полуострова, кроме случаев чрезвычайной ситуации, экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетического сектора, а также связанных с разведкой, добычей и производством газовых, нефтяных и минеральных ресурсов.

В свою очередь, правительство РФ утвердило новый список попавших под эмбарго товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.