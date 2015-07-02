Украина может собрать 60 миллионов тонн зерновых и экспортировать до 37 миллионов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) прогнозирует валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году на уровне 60 млн тонн, при этом экспорт зерна в следующем маркетинговом году (МГ, июль 2015 года – июнь 2016) может составить 34-37 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

«На новый зерновой сезон Министерство аграрной политики и продовольствия, несмотря на пессимистические прогнозы международных экспертов, дает оптимистичную оценку. Украина намолотит около 60 млн тонн зерновых культур. При условии стабильного уровня внутреннего потребления в 27 млн тонн и высокой конкуренции на мировом рынке, экспорт, по предварительным подсчетам, составит от 34 до 37 млн тонн», - цитирует Павленко пресс-служба.

Он подчеркнул, что достижение прогнозных показателей позволит довести долю украинского зерна в объемах мировой торговли для пшеницы до 8%, а кукурузы - до 15%.

Читайте такжеУкраина побила собственный рекорд по экспорту зерновыхМинистр также сообщил, что по результатам прошедшего маркетингового года Украина экспортировала 34,6 млн тонн, что стало рекордным для страны показателем. В то же время, Павленко отметил, что на внутреннем рынке остается достаточно зерновых, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность даже в условиях кризисных явлений. В частности, имеющиеся переходящие запасы зерновых составляют 11 млн тонн. В том числе, 4,9 млн тонн пшеницы (1,8 млн тонн продовольственной) и около 5 млн тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.