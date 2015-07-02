Украина экспортировала рекордные 34,8 миллиона тонн зерна

Украинские аграрии, по предварительным данным, экспортировали рекордные для страны 34,8 млн тонн зерна по результатам завершившегося маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод).

По данным министерства, в частности, экспорт пшеницы составил 11,2 млн тонн, кукурузы – 18,8 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, других зерновых – 0,3 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн тонн.