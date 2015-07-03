Павленко просит АМКУ разобраться с ценами на молоко

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) намерено привлечь Антимонопольный комитете Украины (АМКУ) к проверке обоснованности повышения розничных цен на молоко.

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Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил глава Минагропрода Алексей Павленко.

«Розничные цены на молоко выросли на 45%, оптовые выросли на 21%. В то же время закупочные цены на сельхозпредприятиях – на 19%, а от населения – только на 8%», - сказал Павленко.

«Это существенный вопрос… и мы будем привлекать к этому Антимонопольный комитет, потому что мы видим, что есть достаточно беспокойная тенденция», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средние цены на животноводческую продукцию в Украине за первые 5 месяцев 2015 года выросли на 48%. В частности, скот и птица (в живом весе) за указанный период подорожали на 54,4% по сравнению с январем-маем 2014 года, молоко – на 14,8%, яйца – на 64,3%.