Агросектор на оккупированных территориях практически потерян – министр

Агросектор на оккупированных территориях Донбасса и Крыма практически полностью потерян, жителей данных территорий ожидает серьезный дефицит продуктов и рост цен на продовольствие.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил глава Минагропрода Алексей Павленко.

«Агросектор на оккупированных территориях практически полностью потерян. К сожалению, террористы не способны на мирное земледелие. Зону АТО и Крым ожидает серьезный дефицит продуктов», - сказал министр.

В частности, по его словам, на оккупированных территориях Донбасса более половины плодородных земель в этом сезоне не было засеяно.

«По нашим данным, это случилось вообще впервые в истории земледелия этого края. Даже в послевоенные 44 и 45 годы там сеяли активнее, чем во время российской оккупации», - добавил Павленко.

Он также подчеркнул, что Крым за полтора года хозяйствования российских оккупантов потерял почти все, что было получено украинскими аграриями за десятилетия. В частности, была практически уничтожена инфраструктура Северо-Крымского канала, из-за чего также сильно пострадало рисовое хозяйство.

«Общий негативный эффект от недостатка орошения мы оцениваем в 350-400 тысяч тонн зерновых – это потери. Поголовье в Крыму сократилось более чем на 50%», - отметил Павленко.

По его словам, вследствие этого Крым самостоятельно не сможет себя прокормить и ближе к зиме данный вопрос будет стоять еще острее.

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Как сообщал УНИАН, ранее Павленко заявлял о значительных потерях аграриев на оккупированных территориях Крыма и востока Украины из-за недосева сельхозкультур. При этом он отмечал, что существенного негативного влияния на валовой сбор урожая в Украине это не окажет из-за незначительности посевных площадей на оккупированных территориях по отношению к площадям в стране. По оценкам министерства, на не подконтрольных украинским властям территориях Донбасса находятся 683 тыс. гектаров посевных площадей, что составляет 2,6% от всех посевных площадей Украины.