В Ривненской области впервые зафиксировали африканскую чуму свиней

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ветеринарной медицины, погибшие животные выявлены в охотничьем хозяйстве вблизи села Жадень и на границе с Беларусью.

Отобранные пробы биоматериала показали заболевание животных африканской чумой свиней.

По информации специалистов главного управления ветеринарной медицины, ранее этого заболевания в области не фиксировалось.

3 июля запланировано проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Дубровицкой райгосадминистрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации заболевания, определены угрожающая зона и зона надзора.

4 июля запланировано проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Ривненской облгосадминистрации, где также будет обсуждаться эта ситуация.

Как сообщал УНИАН, в конце июня специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы обнаружили вирус африканской чумы свиней у погибших свиней в одном из подсобных хозяйств в Репкинском районе Черниговской области. В рамках ликвидации последствий вспышки АЧС в регионе было уничтожено около 200 свиней.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней – опасная болезнь свиней, от которой не существует лекарств и вакцин. Вирус является безопасным для человека, но именно человек участвует в распространении заболевания путем перевозки продуктов питания из неблагополучного региона, а также кормление свиней зараженными продуктами. Наибольший риск занесения в Украину этого вируса, в основном, возможен вследствие миграции диких кабанов, которые могут быть носителями заболевания.