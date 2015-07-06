На Киевщине и Житомирщине обнаружили вирус африканской чумы свиней

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС), крайне опасного инфекционного заболевания животных, у погибшей свиньи в частном подсобном хозяйстве в Иванковском районе Киевской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, вирус выявлен по результатам лабораторного исследования образцов ткани погибшего животного.

Согласно сообщению, факт заражения АЧС также установлен при исследовании проб биоматериала погибшего дикого кабана в Радомышльском районе Житомирской области.

В пресс-службе отметили, что разработкой плана по ликвидации АЧС в ближайшее время займутся местные специалисты Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

«Ситуация находится под постоянным контролем главных управлений ветеринарной медицины в Киевской и Житомирской областях и Госветфитослужбы Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черниговской области выявили вирус африканской чумы свинейСправка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.