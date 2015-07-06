Украина за полгода уменьшила экспорт сыра почти в 5 раз

Объем экспорта сыра из Украины в январе-июне 2015 года составил 3,4 тыс. тонн, что в 4,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении экспорт сыра за отчетный период сократился в 9,5 раза – до 11 млн долл., говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт сыра в Украину в январе-июне текущего года уменьшился в 2,6 раза в натуральном и в 3,6 раза в денежном выражении – до 2,5 тыс. тонн и 10,8 млн долл. соответственно.

В то же время, за первые 6 месяцев 2015 года отечественные производители экспортировали 5,1 тыс. тонн сливочного масла, что на 0,9% превышает аналогичный показатель за 6 месяцев прошлого года. В денежном выражении объемы экспорта этой продукции снизились на 42,8% – до 13,4 млн долл.

Импорт сливочного масла в Украину за указанный период сократился в натуральном выражении до 140 тонн против 9,5 тыс. тонн, поставленных в Украину в январе-июне 2014 года. В денежном выражении импорт данной продукции составил всего 0,62 млн долл. по сравнению с 45 млн долл. за первые 6 месяцев прошлого года.

В ГФС также сообщили, что поставки за рубеж сгущенного молока и сливок из Украины в январе-июне 2015 года увеличились на 36,6% в натуральном выражении и сократились на 19,2% в денежном – до 28 тыс. тонн и 44,9 млн долл. соответственно. Импорт этого продукта в I полугодии текущего года сократился в 9,9 раза в натуральном выражении – до 279 тонн и почти в 15 раз – в денежном – до 614 тыс. долл.

Читайте такжеРоссия утвердила новый список продовольственного эмбарго на западные товарыВместе с тем, экспорт молока и сливок несгущенных из Украины за отчетный период вырос на 11,3% в натуральном выражении - до 4,5 тыс. тонн, однако снизился на 11,6% в денежном – до 2,2 млн долл. Импорт этих товаров по итогам января-июня текущего года в натуральном выражении составил 124 тонн и 253 тыс. долл. в денежном выражении, сократившись в 15,3 раза и 11,1 раза соответственно.

Основными импортерами украинских сыров в январе-июне были Казахстан, Молдова и Азербайджан, а масла – Марокко, Египет и Казахстан.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года Роспотребнадзор полностью запретил поставки молочных продуктов из Украины на российский рынок, который был основным для большинства украинских экспортеров этих товаров. В связи с этим производители сыров вынуждены были переориентироваться на производство сливочного масла и сухого молока.

Экспорт сыра из Украины в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 3 раза - до 19,4 тыс. тонн, несгущенного молока и сливок на 8,9% - до 6,9 тыс. тонн. При этом экспорт сливочного масла в прошлом году вырос в 3 раза, до 11,2 тыс. тонн, а сгущенного молока и сливок – на 35,4%, до 49,9 тыс. тонн.