Фискальная служба завела уголовное дело за растрату 89 миллионов в "Укрспирте"

Согласно сообщению, уголовное производство зарегистрировано по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Как выяснила налоговая милиция, должностные лица предприятия в 2014 году, злоупотребляя служебным положением, осуществили безосновательное перечисление 89 млн грн государственных средств на счета предприятий с признаками фиктивности, чем вызвали их растрату.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы в июне провели обыск и изъятие документов в административных помещениях государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт». Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в 2014 году по факту злоупотреблений своим положением бывшего директора концерна Михаила Лабутина.

Ранее Государственная фискальная служба заявила о том, что подозревает экс-главу «Укрспирта» Михаила Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 28,2 млн грн. В январе Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил Лабутина в международный розыск.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».