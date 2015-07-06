Частные нотариусы получат платный доступ к Госземкадастру

Частные нотариусы получат платный доступ к Государственному земельному кадастру (Госземкадастр) в части подключения, а также технического и технологического сопровождения со стороны администратора Госземкадастра на основании заключенного между сторонами договора.

Об этом говорится в утвержденном Кабинетом министров постановлении №457 от 24 июня 2015 года, обнародованном на правительственном портале.

Информационно-консультативные услуги по вопросам работы с программным обеспечением Кадастра предоставляются нотариусам бесплатно до момента подключения путем проведения однодневных занятий согласно договору, заключенному между частным нотариусом и администратором.

В постановлении указывается, что предоставление нотариусам доступа к Кадастру осуществляется с помощью программного обеспечения Кадастра путем подключения к нему с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной цифровой подписи.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения полномочий нотариусов и особенностей регистрации производных вещных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения», которым разрешила нотариусам во время совершения нотариальных действий относительно земельного участка (кроме удостоверения завещания) и/или во время осуществления государственной регистрации вещных прав на земельный участок использовать Государственный земельный кадастр. Кроме того, нотариусам предоставлена возможность осуществлять государственную регистрацию производных имущественных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.