В правительстве готовят закон для решения "пивной" проблемы

Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект, предполагающий введение дифференцированного подхода к определению стоимости лицензии на оптовую продажу пива с отменой необходимости лицензирования для мини-пивоварен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Читайте такжеПравительство повысило цены на алкоголь: спиртное с осени подорожает на 40%«Мы уже завершаем подготовку законопроекта для урегулирования подхода к проблеме. Разная стоимость (лицензии – УНИАН) в зависимости от объема бизнеса – вполне справедливый дифференцированный подход, с которым согласны пивовары, в т.ч. и крупный бизнес», – написал Нефедов.

Согласно информации, опубликованной на его странице, мини-пивоварни и малых дистрибьюторов предлагается освободить от уплаты лицензии, для средних пивоварен и дистрибьюторов – существенно снизить ее стоимость, а для крупных компаний – оставить на нынешнем уровне в 500 тыс. грн в год.

Замминистра напомнил, что вступившая в силу с 1 июля норма о лицензировании оптовой торговли пивом наиболее существенно отобразилась на мини-пивоварнях, которые не в состоянии оплатить 500 тыс. грн за лицензию на оптовую торговлю.

«Не может микро-предприятие, с годовым оборотом чуть больше 1 млн. гривен заплатить сразу столь существенную сумму. Не может пивоварня-ресторан действовать по тем же правилам, что и крупный завод», - отметил Нефедов.

При этом он подчеркнул, что указанные нововведения практически не влияют на крупные пивоваренные заводы и никак не помогают бороться с потреблением пива среди несовершеннолетних.

Как сообщалось, 1 июля вступили в силу изменения в Налоговый кодекс о приравнивании пива к алкогольным напиткам. Согласно этим изменениям, вводится аттестация и лицензирование производства пива, сертификат соответствия продукции, лицензия на импорт и экспорт пива. Дополнительно предусмотрены новые требования к маркировке этой продукции, а также запрет на использование брендированного оборудования и спонсорство спортивных команд. Также от производителей пива с крепостью более 8,5% требуется использование акцизных марок, как для вина и крепкого алкоголя. Помимо этого, нововведения запрещают рекламу пива на телевидении и радио в дневное время, а также внешнюю рекламу.

В то же время в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по упрощению регулирования производства и оборота пива в Украине, в том числе и правительственный.