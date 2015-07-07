Госдуму просят разрешить в оккупированном Крыму "наливайки"

Общественная организация «Опора России» обратилась в Госдуму РФ с предложением приравнять оккупированный Крым к сельской местности в нормах розничной продажи алкоголя и упростить требования к розничной продаже алкоголя, передаеют "Новости Крыма".

В частности, ограничение по площади магазинов, в которых разрешено продавать алкогольную продукцию, предлагают уменьшить в два раза. Соответственное обращение уже направлено помощнику президента РФ Андрею Белоусову и председателю комитета Госдумы по экономической политике Анатолию Аксакову.

Читайте такжеВ Латвии возбудили дело против лиц, организовавших туризм в оккупированный КрымПо закону «О госрегулировании оборота алкогольной продукции» торговать спиртным в городах Рф сейчас могут магазины площадью от 50 кв. м, а в сельской местности — от 25 кв.м. Такое же требование для крымских магазинов, открывшихся до 1 января 2015 года, должно заработать с 1 января 2016 года.

В общественной организации считают, что это приведет к массовому закрытию магазинов в аннексированном Крыму, а также к росту социальной напряженности. Авторы инициативы подчеркивают, что крымские магазины, торгующие алкоголем, исторически не использовали для своей деятельности объекты большой площади. По данным члена президиума «Опоры» Алексея Небольсина, около 70-75% магазинов в оккупированном Россией Крыму имеют площадь менее 50 кв. м. Алкоголь дает им 35-45% выручки.

«Если для Крыма не будет сделано исключение, как минимум, половина из них будет закрыта, что сильно обострит ситуацию с безработицей»,— сетует Небольсин.

Как рассказал собственник магазина в аннексированном Симферополе Иван Панкратов, большинство бизнесменов, владевших небольшими продуктовыми точками, отказалось от продажи алкоголя еще 1 января 2015 года из-за запрета на торговлю алкоголем в ночное время.

В свою очередь, руководитель международно-правовой практики коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры» Анастасия Асташкевич напомнила, что законодательные исключения для отдельного региона не очень распространены в России, зачастую инициатором более мягких условий является сам регион.