Украина собрала уже 2 миллиона тонн зерновых нового урожая

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность собранных культур составила 30,5 ц/га, что на 2 центнера больше, чем в прошлом году.

В частности, озимый ячмень собран на площади 450 тыс. га при урожайности 31,2 ц/га, пшеница – на 130 тыс. га (32,3 ц/га), горох – на 40 тыс. га (18,8 ц/га).

Пресс-служба сообщила, что сбор урожая несколько усложнен в связи с дождливой погодой. Сбор зерновых и зернобобовых проводится почти во всех областях страны.

«Темпы работ несколько сдерживают дожди. Однако сбор ранних зерновых и зернобобовых проводится фактически во всех областях Украины, кроме Сумской и Черниговской областей, где хлеба еще дозревают. Через несколько дней жатва начнется без исключения на всей территории», - цитирует пресс-служба директора департамента земледелия и технической политики Министерства аграрной политики и продовольствия Владимира Топчия.

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Согласно сообщению, для сбора урожая украинские аграрии планируют привлечь около 50 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов при средней нагрузке 213 га на каждый.

Также сообщается, что на сегодняшний день аграрии обеспечены горюче-смазочными материалами в достаточном объеме: в наличии 333 тыс. тонн дизельного топлива и 88 тыс. тонн бензина, что составляет соответственно 71% и 75% от необходимого объема.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Украине началась уборка урожая ранних зерновых культур. По информации Минагропрода, зерновой клин в Украине в 2015 году составляет 14,8 млн га, из которого 7,9 млн га – озимые, 6,9 млн га – яровые культуры.

Украинские аграрии по состоянию на 7 июля с начала нового маркетингового года (июль 2015 года – июнь 2016 года) экспортировали 308 тыс. тонн зерновых. А по результатам завершившегося маркетингового года (июль 2014 года – июнь 2015 года), по предварительным данным Минагропрода, аграрии экспортировали рекордные для страны 34,8 млн тонн зерна.