Украина в ближайшее время определит объемы экспорта зерна на год

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) намерено в ближайшее время согласовать с зернотрейдерами текст меморандума о предельных объемах экспорта зерна в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 года – июнь 2016 года).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на директора департамента стратегии и экономического развития ведомства Елены Ковалеву.

«Это традиционный инструмент, который уже три года помогает прогнозировать аграрный рынок и экспортные объемы. Подписание может состояться в кратчайшие сроки», - цитирует Ковалеву пресс-служба.

По ее словам, работа над текстом меморандума уже завершена, и сейчас проект находится на этапе согласования с участниками зернового рынка.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Минагропрода, Украина в 2014-2015 МГ экспортировала рекордные для страны 34,8 млн тонн зерна, что на 1,6 млн тонн больше, чем годом ранее. В частности, экспорт пшеницы составил 11,2 млн тонн, кукурузы – 18,8 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, других зерновых – 0,3 млн тонн.

По данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерновых в стране в 2015 году может составить около 60 млн тонн. При этом министерство ожидает экспорта зерна Украиной в 2015-2016 МГ в диапазоне 34-37 млн тонн.