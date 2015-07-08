Власть должна ограничить аппетиты аграрных холдингов и выполнить меморандум с МВФ - эксперт

Об этом, комментируя предстоящее голосование в Верховной Раде по законопроекту №2527, заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

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«Украине давно пора ограничить аграрные холдинги в их стремлении получать сверхприбыли с помощью налоговых льгот от государства. И требование МВФ абсолютно правильны и справедливы – это свободная конкуренция на рынке. Если этот сектор нашей экономики дает хорошую прибыль, о каких льготах вообще можно говорить. А если мы нарушим меморандум с МВФ, нам просто не выделят следующий транш. Наша власть должна думать именно об этих последствиях, а не слушать аграрное лобби», - говорит он.

По словам эксперта, доминирование крупных холдингов характерно только для нас, России и Молдовы, а европейский принцип работы аграрного сектора как раз дает возможность развивать малый и средний бизнес. И это помогает выживать селам.

«В настоящее время мы пришли к ситуации, когда у нас исчезает мелкий и средний хозяйственник на селе. Села вымирают. Такое положение дел, когда в аграрном секторе доминируют крупные холдинги, сохранилось только у нас, в России и Молдове. В той же Польше этот сектор построен на совершенно других принципах. Меморандум с МВФ в данном случае работает на пользу Украине. И если мы не выполним меморандум, будут негативные последствия», - говорит Алексей Голобуцкий.

Напомним, на следующей неделе на в Верховную Раду внесут законопроект №2527 "О создании справедливых условий для реализации сельхозпродукции и поддержки непосредственных сельхозтоваропроизводителей". Законопроект предполагает внесение в Налоговый кодекс изменений, которые с 1 января 2016 года переведут всех представителей аграрного сектора на общую систему налогообложения или, проще говоря, отменят льготы по уплате НДС для избранных агротрейдеров.

По итогам прошлого года, согласно публичной отчетности крупных агрохолдингов, государство простило им около $300 млн. При этом наибольшие объемы налоговых льгот достались мясным гигантам "Укрлендфармингу" и "Мироновскому хлебопродукту". По оценкам МВФ, Доля АПК в ВВП страны составляет около 10%, при этом сектор генерирует только 1% налоговых поступлений в бюджет.