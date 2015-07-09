Депутаты должны защитить интересы тех, кто работает на земле - председатель комитета

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовой, комментируя поданный им законопроект №2527, который сейчас готовится ко второму чтению.

"В контексте скудной государственной поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства на фоне увеличения расходов на производственный процесс, аграрный сектор нуждается действенных и эффективных механизмов поддержки. Я являюсь убежденным поборником создания максимума условий для поддержки аграрной отрасли. Мой законопроект дает возможность сельхозпроизводителям возмещать входной НДС, а именно непосредственно уплаченный при закупке дизтоплива, семян, средств защиты растений, удобрений и так далее. Это именно тот НДС будет возвращен при экспорте, что был уплачен сельхозпроизводителями, и я подчеркиваю, исключительно сельхозпроизводителями ", - говорит Тарас Кутовой.

Напомним, на следующей неделе в Верховную Раду будет во втором чтении рассматривать законопроект №2527 "О создании справедливых условий для реализации сельхозпродукции и поддержки непосредственных сельхозтоваропроизводителей". Законопроект предполагает внесение в Налоговый кодекс изменений, которые с 1 января 2016 года переведут всех представителей аграрного сектора на общую систему налогообложения. Как отмечают эксперты, этот компенсационный механизм позволит защитить интересы непосредственно сельхозпроизводителей.

По оценке представителя Международного валютного фонда в Украине Жерома Ваше, различные налоговые льготы для агропромышленного сектора ежегодно обходятся бюджету Украины в 30 млрд грн. Законопроект №2527 является одним из ключевых пунктов Меморандума между Украиной и МВФ, и обязательным условием для получения второго транша от Фонда. "У нас есть текущий проект меморандума, который является основой для второго транша. Это те обязательства, которые взяло на себя правительство. Одно из этих обязательств касается системы НДС в сельском хозяйстве", – отмечает Ваше.