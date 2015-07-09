Минагропрод собрался доказать МВФ необходимость сохранить налоговые льготы для аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) намерено совместно с представителями аграрного бизнеса инициировать повторные переговоры с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом по сохранению для сельхозпроизводителей спецрежима взимания налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко на V Всеукраинcком аграрном форуме.

"Мы совместно (с аграриями – УНИАН) инициируем вопрос повторных разговоров и дискуссий с МВФ", - сказал Павленко.

По его словам, Минагропрод намерен в очередной раз обратить внимание представителей фонда на потенциальные убытки, которые может получить экономика страны от отмены спецрежима НДС для аграриев.

«Я скажу по цифрам: потери оборотных средств – 20 млрд грн, привлечение кредитных средств - также минус 20 млрд грн ежегодно. Себестоимость также может серьезно подняться минимум на 30%... Оценка потерь от экспорта в миллионах тонн может быть очень существенна», - сказал министр.

Он отметил, что меморандум с МВФ идет вразрез с коалиционным соглашением, в котором сохранение для сельхозпроизводителей спецрежима НДС предусмотрено до 1 января 2018 года, тогда как меморандум с МВФ предполагает отмену этого режима с 1 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, ранее представитель МВФ в Украине Жером Ваше подчеркивал, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства, закрепленные в меморандуме с Международным валютным фондом, по переводу аграриев на общую систему налогообложения с 1 января 2016 года. По его словам, данное требование не является новым, оно было предусмотрено в предыдущих вариантах меморандума, которые служили основанием для утверждения кредитной программы МВФ. При этом представитель Фонда подчеркнул, что различные налоговые льготы для аграриев обходятся бюджету в 30 млрд грн. В то же время он заверил, что отмена налоговых льгот для аграриев не приведет к потере их конкурентоспособности на мировом рынке.

Представители сельхозбизнеса Украины неоднократно заявляли, что отмена налоговых льгот с 2016 года будет иметь существенное негативное влияние на агропромышленный комплекс страны. В конце июня-начале июля украинские аграрии также пикетировали Верховную Раду с требованием сохранения для сельхозпроизводителей спецрежима взимания налога на добавленную стоимость.