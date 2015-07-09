ХОГА и DCH намерены привлечь инвестиции в Харьковщину

Как сообщалось ранее, это единственное украинское агромероприятие, включенное в календарь ООН, и проводится оно в рамках объявленного Организацией Объединенных Наций «Года почв». Площадками проведения форума станет Международный аэропорт «Харьков», инвестором строительства и эксплуатантом которого является группа DCH Александра Ярославского.

В мероприятии приняли участие Марк Беккер, заместитель председателя ХОГА, Елена Деревянко вице-президент группы DCH, директор Института почвоведения и агрохимии, академик НААН Святослав Болюк, генеральный директор Харьковского тракторного завода Владислав Губин.

Марк Беккер отметил: «Харьковская область открыта, доступна и безопасна для инвесторов. AGROROPT является свидетелем этого. Мы приглашаем всех участвовать, чтобы мы подняли экономику Харьковской области на новый уровень».

Елена Деревянко, в свою очередь, охарактеризовала проект AGROROPT как показательный пример «правильного государственно-частного партнерства, в рамках которого областная власть, инвестор, отраслевая наука и промышленность работают сообща, добиваясь положительной синергии». Она также акцентировала внимание аудитории на том, что AGROROPT является частью комплексной программы группы DCH по привлечению международных инвесторов в экономику Украины в целом, и, прежде всего, в экономику Харьковской области. «Это направление работы является для нас сегодня одним из приоритетных, и Александр Владиленович уделяет ему особое внимание. С этой целью весной 2015 г. стартовала совместная с Министерством иностранных дел Украины и ТПП Украины, программа Ukraine: Just business. В ее рамках уже проведены бизнес-форумы в трех европейских странах, на очереди еще пять европейских и ближневосточных государств. А AGROPORT мы рассматриваем не просто как масштабное и статусное мероприятие по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Харьковщины, а и как драйвер повышения инвестиционного привлекательности региона в глобальном масштабе. По сути, в рамках «Года почв» мы готовим почву для инвестиций».

Владислав Губин также поблагодарил за поддержку руководство области и подтвердил, что «с приходом в облгосадминистрацию новой команды появилась та синергия, которой так не хватало при проведении форума в прошлом году». Он подчеркнул, что AGROROPT – «не просто форум, и не ВДНХ. Это должна быть такая же площадка, как Ганновер, главный смысл работы которой – обсуждение инновации, для освоения которых привлекаются инвестиционные ресурсы».