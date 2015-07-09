Сильная жара может негативно повлиять на урожай кукурузы в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) не исключает возможности пересмотра в сторону понижения своего прогноза по валовому сбору урожая зерновых культур в 2015 году при условии сохранения жаркой погоды в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко на пресс-конференции.

«Сейчас мы не будем пересматривать прогноз, который мы давали - 59-60 (млн тонн - УНИАН), но если такая погода продолжится и далее, то я думаю в течение недели мы будем давать коррекцию прогноза», - сказал Павленко.

Он отметил, что наблюдающаяся в Украине жара негативно сказывается на кукурузе, но в то же время дает возможность провести нормальную уборочную кампанию по пшенице и ячменю.

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В то же время, глава Минагропрода подчеркнул, что сильные осадки, выпавшие в Украине весной и в начале лета, негативно отразились на состоянии посевов пшеницы.

«Из-за того, что были чрезмерные осадки, мы видим поражение грибком … Поэтому довольно большой процент, даже больше чем прошлогодний, пшеницы будет не совсем кондиционной, согласно экспортным стандартам», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай зерновых в стране в 2015 году может составить около 60 млн тонн. При этом министерство ожидает экспорта зерна Украиной в 2015-2016 МГ в диапазоне 34-37 млн тонн.