СМИ: Украинская власть должна заставить аграрных лоббистов честно платить в бюджет

Обойтись без конфликта не выйдет – слишком мощные финансовые потоки способен перенаправить из частных карманов в государственные законопроект №2527.

Об этом пишет РБК-Украина в статье «Аграрное лобби вышло из тени».

По информации издания, вклад аграриев в ВВП Украины, достигший 10%, никак не соответствует количеству поступающих налогов – всего 1%. Перевести аграриев на общие правила налогообложения предложил глава профильного Комитета ВР Тарас Кутовой, зарегистрировавший законопроект №2527.

«Инициатива народных депутатов легко нашла поддержку в Кабинете министров. Глава Минфина Наталья Яресько назвала аграрную отрасль самой сильной в Украине, но отметила слишком скромную роль при наполнении казны. С такой постановкой вопроса согласились и функционеры МВФ, прекрасно понимающие всю абсурдность ситуации с «льготами для богатых» в условиях общего кризиса. По оценке представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, различные налоговые льготы для агропромышленного сектора ежегодно обходятся бюджету Украины в 30 млрд грн. Естественно, что законопроект №2527 был назван одним из ключевых пунктов Меморандума между Украиной и МВФ, и обязательным условием для получения второго транша от Фонда», - пишет РБК-Украина.

Журналист подчеркивает, что несмотря на полное единодушие главы профильного комитета в Верховной Раде, представителей Кабмина и международных финансистов, принять законопроект №2527 оказалось не так просто.

«Аграрные холдинги за прошедшее время не только вышли на высокий уровень доходов, но и прилично «накачали» лоббистские мускулы. Прохождение документа через сессионный зал сопровождалось митингами и молчаливым сопротивлением «сочувствующих» депутатов. Деньги умеют себя защищать, а их у сельскохозяйственного бизнеса вполне достаточно», - говорится в статье.

Издание приводит мнение экспертов и представителей профильного комитета Верховной Рады, которые приводят аргументы в пользу принятия законопроекта. Это необходимость создания равных условий для всех участников рынка, наполнение бюджета и выполнение меморандума с МВФ.