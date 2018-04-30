Погубит людей не пиво

В Украине большинство малых пивоварен с 1 июля прекратили свою работу, сообщила Гильдия крафтовых пивоваров. Причина – вступившие в силу изменения в Налоговый кодекс, принятые еще в декабре прошлого года, которые вводят целый ряд ограничений для участников пивной отрасли. Так, с 1 июля было введено лицензирование производства пива, розничной и оптовой торговли, а также экспорта и импорта. Помимо этого, теперь пивовары обязаны проходить аттестацию предприятий. Заработали и существенные ограничения рекламы пива: поскольку данный напиток перешел в разряд алкогольных, то его реклама на ТВ возможна только после 23 часов вечера и до 6 утра. Также отныне запрещены брендированные зонтики, стульчики, тенты, холодильники и прочее.

Опрошенные УНИАН участники рынка уверяют, что в случае сохранения вступивших в силу законодательных изменений продолжать деятельность смогут немногие. Главная проблема – дороговизна лицензии на оптовую торговлю, стоимость которой составляет полмиллиона гривен в год.

«Это - удар по бизнесу. Я подозреваю, что в течение первых полутора лет многие из тех, кто делает пиво и продает, откажутся от этого бизнеса», - отметил в комментарии УНИАН представитель львовской пивной компании «Кумпель Груп».

Первый ресторан-пивоварня группы во Львове открылся еще в 2008 году. Сейчас «Кумпель» варит три сорта пива – светлое, темное и янтарное. В группу также входят рестораны под другими названиями и сеть магазинов «Под кумпелем», где компания реализует свою продукцию.

После вступления в силу указанных законодательных изменений компании придется приобретать лицензию за полмиллиона, так как отгрузка пива собственного производства в собственные же рестораны считается оптовой торговлей. Популярный во Львове «Кумпель» намерен остаться законопослушным и приобрести недешевую лицензию.

«С 1 июля компания прекратила поставки пива в свою сеть. Вопрос с приобретением лицензии решится до 15 июля», - рассказал представитель «Кумпель Груп».

Он также сообщил, что для покупки лицензии компании придется привлекать кредитные средства. Аналитики «Кумпель Груп» уже подсчитали, что такие затраты приведут к подорожанию пива в среднем на 4-5 грн за литр, что едва ли понравится обедневшим украинцам.

Аналогичной точки зрения придерживается и представитель Холдинга эмоций «!FEST», в конце прошлого года открывшего во Львове театр пива «Правда». По его мнению, небольшие львовские пивоварни, уделяющие больше внимания не увеличению объемов производства, а созданию местных оригинальных сортов пива, просто не потянут такую дорогую лицензию и станут работать в убыток. Компания ранее реализовывала пиво как в собственной сети, так и в других торговых точках. Сейчас же "!Fest" прекратил отгрузку пива сторонним реализаторам. В холдинге пока окончательно не решили, будут ли покупать оптовую лицензию, хотят сначала проанализировать возможные финансовые риски.

Директор еще одной небольшой пивоварни из Львовской области, пожелавший не озвучивать название своей компании, признался - если новшества не отменят, вынужден будет «уйти в тень», чтобы сохранить бизнес. По его оценке, малые пивоваренные компании в случае приобретения новой лицензии просто не смогут соревноваться с крупными международными пивоварнями, так как им придется повысить цены на бокал пива минимум на 2-3 грн, что сделает их продукт неконкурентоспособным.

В Гильдии крафтовых пивоваров отмечают, что помимо лицензирования, большими неприятностями для небольших пивоварен будет и обязательное прохождение аттестации.

«Эта аттестация - практически не осуществима для большинства предприятий, ведь требуется своя собственная лаборатория. Не все обладают свободными помещениями, а строительные работы - очень долгие и затратные. Пивовары ожидают в скором будущем изменений в закон, которые позволят пользоваться услугами сторонних лабораторий (как и было прежде)», - рассказали УНИАН в объединении пивоваров.

В Гильдии также подчеркнули, что крупные пивоваренные заводы оперативно получили лицензии на оптовую торговлю. Это сделали и дистрибьюторы, которые обслуживали крупные сети. Что же касается мини-пивоварен, то они пока не спешат получать лицензии. Те предприятия, которые кроме работы с розничной сетью имели собственные заведения общественного питания, переориентировались исключительно на торговлю в них. Те же, которые изначально ориентировались на распространение продукции через магазины, - приостановили работу и ждут отмены новшеств.

Между тем, как рассказали участники отрасли, пиво является таким продуктом, который длительно вызревает - 1-2месяца. «Учитывая это, еще какое-то время пивоварни смогут предлагать потребителям свою продукцию из запасов предыдущих варок», - отметили в Гильдии крафтовых пивоваров.

Богатые тоже плачут

После принятия новых правил игры на пивном рынке любители конспиративных теорий тут же заговорили о лоббировании интересов крупных пивных холдингов, которые якобы протолкнули введение лицензии на оптовую торговлю, чтобы избавиться от небольших, но назойливых конкурентов. Однако такой вариант не выдерживает никакой критики, учитывая крошечную долю малых пивоварен в общем объеме рынка. По данным Гильдии крафтовых пивоваров, малые пивоварни, которых в Украине насчитывается около 160, из-за небольших объемов производства занимают незначительную долю рынка - всего 0,4%. Для сравнения: в США доля рынка малых производителей еще в 2009 году составляла 4,3% в натуральном и 6,9% в денежном выражении.

Развеивают теорию заговора и в самих холдингах, столкнувшихся с массой неудобств ввиду вступления в силу новых правил. Так, генеральный директор компании «Карлсберг Украина» (входит в состав международной Carlsberg Group, в Украине представлена тремя заводами и брендами «Львівське», «Балтика», Carlsberg, Tuborg, «Арсенал», «Славутич» и др.) Евгений Шевченко признается, что несмотря на то, что компании удалось вовремя оформить лицензии на производство и оптовую торговлю, сам процесс был довольно сложным. А получить лицензию на экспорт своей продукции компании и вовсе пока не удалось.

«Получить наш основной документ – лицензию на производство – было очень непросто. До последнего момента был неясен порядок выдачи лицензии и существовал реальный риск остановки производственных площадок. В то же время, лицензия на экспорт пива как алкоголя нами до сих пор не получена, поэтому в настоящий момент мы вынуждены остановить экспортные поставки и приостановить выполнение своих обязательств по экспортным контрактам. Как результат - наши партнеры за рубежом не получают продукцию, а, соответственно, в Украину не поступает валютная выручка от экспортных продаж пива», - отметил Шевченко.

При этом в компании отмечают, что нововведения на рынке пива напрямую не повлияют на цену производителей. Но, скорее всего, повысить цены, чтобы компенсировать стоимость лицензии, будут вынуждены оптовики и розничные торговцы. Учитывая, что рост цен традиционно ведет к сокращению потребления, Шевченко ожидает, что падение рынка, которое в первом полугодии составило почти 24%, по итогам года ускорится.

Эксперты и участники рынка обращают внимание на то, что ввиду приравнивания «хмельного напитка» к алкоголю всем розничным торговцам пивом теперь необходимо купить лицензию стоимостью 8 тысяч гривен. А это, по их словам, - немалая сумма для малого бизнеса, особенно в регионах. По словам эксперта рынка алкогольных напитков и экс-исполнительного директора ассоциации «Укрпиво» Игоря Товкача, решением о необходимости покупки лицензии и установки кассовых аппаратов для розничной продажи пива киоски поставлены в неравные условия с реализаторами табачных или алкогольных (имеется в виду, всех алкогольных напитков) товаров.

«Поэтому многим из них придется закрыться. Скорее всего, останутся лишь те, которые находятся в местах больших потоков людей. Наверняка будет некое перетекание продаж. Но скорее всего, не сильное, потому что пиво - продукт спонтанной покупки», - отметил Товкач.

По его словам, через киоски в Украине продается порядка 11% пива. Существенное сокращение такого канала продаж как киоски, естественно, скажется на объемах продаж пива вообще. А вот насколько, эксперт прогнозировать не берется.

Некоторые пивные компании продают через мелкую розницу еще больший объем продукции. К примеру, по словам и.о. гендиректора «Сан инбев Украина» (входит в международную Anheuser-Busch InBev, портфель пивных брендов состоит из торговых марок Bud, Corona, Stella Artois, Beck's, Staropramen, «Черниговское», «Рогань» и др.) Дениса Хренова, через такой канал продаж как киоски компания продает до четверти произведенного пива. Таким образом, сложности в работе киосков могут существенно отразиться и на работе холдинга.

Сомнительные выгоды

Остается непонятным, какую выгоду для государства несут в себе «пивные новшества», в частности, лицензирование производства.

«Нам до сих пор не понятно, какую дополнительную выгоду государству, бюджету и контролирующим органам принесет данная лицензия. Стоимость лицензии составляет 780 грн в год, поэтому говорить о дополнительном доходе не имеет смысла», - подчеркивает Шевченко.

По его словам, прежний коллектив Министерства финансов, предлагая данную поправку в Налоговый кодекс, исходил из того, что лицензирование розничных продаж пива поможет администрировать 5% налог на розничные продажи подакцизных продуктов. Однако Шевченко уверяет, что данная мера никак не будет способствовать собираемости налога, но при этом спровоцирует дальнейшее снижение доступности пива для потребителей, и как следствие - падение рынка еще большими темпами.

«А это в свою очередь приведет к закрытию отдельных производственных площадок, сокращению рабочих мест как в пивном бизнесе, так и смежных отраслях экономики. Приравнивание пива к крепкому алкоголю потянуло за собой целую массу различных ограничений, которые не применяются в отношении пива ни в одной европейской стране, ни в одной развитой стране мира», - уверяет Шевченко.

Следует отметить, что среди сторонников новых правил в отношении пива - в основном, борцы с вредными привычками. По их мнению, ужесточение правил игры на рынке приведет к сокращению потребления пива (что недалеко от истины) и чудесному оздоровлению нации (что крайне далеко от истины).

Однако при этом сторонники здорового образа жизни не учитывают, что снижение потребления пива, скорее всего, приведет к росту потребления крепкого алкоголя. Тем более, что теперь для розничной торговли пивом необходимо покупать соответствующую лицензию, которая дает право на торговлю любыми алкогольными напитками. В таких условиях ларьки вряд ли будут ограничиваться слабоалкогольным товаром, поэтому рост «наливаек» в стране выглядит как логичное продолжение всей этой истории.

Исправление ошибок

Любопытно, что новые налоговые новшества не особо пользуются поддержкой и в правительстве. В частности, по словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, ужесточение правил игры на пивном рынке может негативно сказаться и на других отраслях агропромышленного комплекса.

«Пивоваренная отрасль является одним из главных заказчиков аграрной продукции, в частности, ячменя. Если пойдет серьезное подорожание и снизится потребление и производство, то такой же негативный эффект будет и на производителях ячменя. Нам, конечно же, не хотелось бы введения таких кардинальных изменений на рынке, поэтому мы считаем, что нужно найти компромиссное решение в этом вопросе», - сказал Павленко.

Ряд компромиссных решений уже есть. Они в виде законопроектов (в том числе правительственный) зарегистрированы в парламенте. Но пока до их рассмотрения дело не дошло. Впрочем, кабминовский вариант компромисса не предусматривает отмену лицензирования оптовой и розничной торговли пивом. Поэтому его принятие не сможет порадовать небольшие пивоварни и мелких продавцов. А вот инициатива Министерства экономического развития и торговли вполне может их устроить. По словам замминистра Максима Нефедова, ведомство разработало законопроект, предполагающий введение дифференцированного подхода к определению стоимости лицензии на оптовую продажу пива с отменой необходимости лицензирования для мини-пивоварен.

«Мы уже завершаем подготовку законопроекта для урегулирования подхода к проблеме. Разная стоимость (лицензии – УНИАН) в зависимости от объема бизнеса – вполне справедливый дифференцированный подход, с которым согласны пивовары, в том числе и крупный бизнес», – написал Нефедов на своей странице в Facebook.

Согласно информации на его странице, мини-пивоварни и малых дистрибьюторов предлагается освободить от уплаты лицензии, для средних пивоварен и дистрибьюторов – существенно снизить ее стоимость, а для крупных компаний – оставить на нынешнем уровне 500 тысяч гривен в год.

В Гильдии крафтовых пивоваров к этой инициативе отнеслись положительно. Эксперты предупреждают - промедления с ее внедрением быть не должно. В противном случае последствия для небольших пивоварен могут быть катастрофическими. «Если они будут готовить законопроект так же, как и предыдущий, то пока он пройдет все согласования в правительстве, к тому времени большинство мини-пивоварен уже закроется», - считает Товкач.

Гильдия крафтовых пивоваров просит власть в случае невозможности быстрого принятия законопроекта, разработанного Министерством экономического развития и торговли, перенести вступление в силу пивных новшеств с 1 июля 2015 года на 1 января 2016 года. В противном случае негативные последствия для бизнеса и экономики страны в целом – печальная реальность.

Виктор Нагорский (УНИАН)