Укргидрометцентр не cобирается пересматривать свой прогноз урожая зерновых на 2015 год

Украинский гидрометеорологический центр в настоящее время не намерен пересматривать прогноз валового сбора зерна в 2015 году на уровне 60 млн тонн в связи с улучшением погодных условий для урожая кукурузы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на пресс-конференции в пятницу руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

«В данный момент мы не планируем менять свой прогноз, потому что урожай уже сформирован, и эта жара, которая была от 5 до 8 дней, в принципе, на количестве зерна не сказалась», - пояснила Адаменко.

По ее словам, Укргидрометцентр мог бы пересмотреть свой прогноз по урожаю, если бы период жары продлился ещё неделю или хотя бы 5 дней. Однако, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю в Украине будет наблюдаться неустойчивая погода с периодическими дождями, что благоприятно скажется на урожае кукурузы.

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«Если оправдается прогноз, а по прогнозу погоды в ближайшую неделю у нас будет неустойчивая погода с периодическими дождями, то ситуация для кукурузы будет складываться очень даже неплохо», - отметила Адаменко.

В то же время синоптик подчеркнула, что неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в последние дни, могут негативно сказаться на качестве урожая.

«Высокая температура и высокая влажность верхнего слоя вследствие проливных дождей являются благоприятным полем для возникновения грибковых заболеваний урожая», - сказала Адаменко.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко заявил, что министерство не исключает возможности пересмотра в сторону понижения своего прогноза по валовому сбору урожая зерновых культур в 2015 году в случае сохранения жаркой погоды в стране.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что валовой сбор зерновых, зернобобовых и крупяных культур в Украине в 2015 году составит 59,5-60 млн тонн.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за все годы независимости.